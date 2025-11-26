L’Ecomuseo Valle Elvo e Serra presenta: una giornata dedicata all’emigrazione piemontese in Argentina

L’Associazione per l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra organizza una mattinata interamente dedicata alla storia dell’emigrazione piemontese in Argentina, un tema che da anni rappresenta uno dei pilastri della ricerca e della divulgazione portate avanti dal Centro di Documentazione sull’Emigrazione di Donato.

L’iniziativa — realizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica “Alfredo Frassati” di Biella e l’Archivio di Stato di Biella — in particolare offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino una figura poco nota ma straordinaria del nostro territorio: Carlo Giuseppe Ferraris, farmacista e studioso biellese di adozione, esule in Argentina dopo i moti del 1821 e primo direttore del Museo di Historia Natural di Buenos Aires.

Grazie alla disponibilità delle due istituzioni cittadine, saranno eccezionalmente visibili libri, oggetti e documenti originali appartenuti a Ferraris, oggi parte del patrimonio storico biellese grazie alla donazione del nipote Giacomo Calleri Damonte.

Programma

Ore 10.00 – Biblioteca Civica “Alfredo Frassati”

Presentazione del libro “Biellesi e Vercellesi nella Pampa” e presentazione di una selezione di libri appartenuti a Carlo Giuseppe Ferraris.

Dialogano con l’autore:

Mara Cucco , presidente dell’Associazione per l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra

Ivano Maffeo, responsabile del Centro di Documentazione sull'Emigrazione di Donato

Nel volume, lo studioso Giancarlo Libert ripercorre le vicende dell’emigrazione piemontese in Argentina, con un’attenzione particolare a personaggi biellesi e vercellesi che hanno lasciato un’impronta duratura nello sviluppo culturale e imprenditoriale della nazione sudamericana.

Tra questi, proprio Carlo Giuseppe Ferraris, al quale sarà dedicato un approfondimento specifico.

Ore 11.30 – Archivio di Stato di Biella

Visita guidata e illustrazione di documenti ed oggetti appartenuti a Carlo Giuseppe Ferraris e conservati in Archivio.

In contemporanea apertura della mostra di Giancarlo Libert sull’emigrazione piemontese in Argentina, visitabile anche nei giorni successivi.

Un evento per valorizzare il patrimonio culturale del territorio

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra realtà impegnate quotidianamente nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio biellese.

Grazie al lavoro congiunto dell’Ecomuseo, della Biblioteca Civica e dell’Archivio di Stato, il pubblico potrà avvicinarsi non solo alla storia dell’emigrazione, ma anche ai preziosi materiali custoditi dalle istituzioni cittadine: un patrimonio che racconta chi siamo e che merita di essere conosciuto e condiviso.

Sabato 29 novembre 2025

Biella – Biblioteca Civica “Alfredo Frassati” & Archivio di Stato

Ingresso libero