Tante cose da fare a Biella il we del 19, 20 e 21 settembre

Venerdì 19 settembre

- Biella, Luci e Note a Palazzo Ferrero, 18,30 presentazione restauri palazzo

- Vigliano, l'Associazione Nuova ACAV, la Parrocchia di Santa Maria Assunta, il Gruppo Amici di San Michele, con il patrocinio ed il sostegno economico del Comune presentano "San Michele in festa"

- Candelo, Fiera della Parola e delle Emozioni Terza Edizione - Secondo Appuntamento, "Io e I.A.: Inseparabili? Noi e l’Intelligenza Artificiale: riflessioni su un futuro già accaduto". Ore 21 presso la Sala degli affreschi, via Giacomo Matteotti, 48

- Vigliano, “Bussole musicali”

- Biella, il Campus di Città Studi Biella ospiterà la 3° edizione della Summer School Fashion Media Studies, promossa dall’Università di Torino e dedicata quest’anno al tema “Moda e Made in Italy. Industria, società, linguaggi”.

- Massazza, Massazza è in festa festa patronale , ore 18 partita amatoriale vecchie glorie di Massazza,

- Valdilana, Centro Zegna, dalle 9 Il Cammino di Ermenegildo- Le tre tappe

Sabato 20 settembre

- Biella, anniversario 30° anniversario Comando di Carabinieri di Biella, ore 19 sfilata in centro città, Odeon concerto ore 21

- Selve Marcone, Cardiocamminata

- Biella, Opificiodellarte, Il Crogiuolo, testo di Arthur Miller ore 21

- Biella, via Italia, Clean Up 2025 , ritrovo via Italia 1 ore 10

- Coggiola celebra la Giornata degli internati militari italiani

- Santuario San Giovanni d'Andorno, Festival del Disegno

- Santuario di San Giovanni d'Andorno, "Equinozio nel Bosco"

- Candelo, Puliamo il Mondo

- Vigliano, inaugurazione M-M Motors

- Cossato, gara amatoriale di ciclismo organizzata dalla ASD Pedale Cossatese, intitolata Memorial Presidenti del Pedale Cossatese e ciclisti vittime di incidenti stradali.

- Masserano, via Roma 188, dalle 18 I Sella in Valle d'Aosta. Imprenditori e alpinisti tra Ottocento e Novecento

- Salussola Monte, via Duca d’Aosta n. 7, dalle 15 Corso di Acquerello

- Oropa, via santuario di Oropa 480, dalle 21 Concerto “Ave Virgo Gloriosa”

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 9 Bike clinc in Oasi Zegna

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Forest Bathing

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 7 Il Cammino di Ermenegildo- Le tre tappe

- Bielmonte, Oasi Zegna, dalle 8 ALL-ENDURO

- Roppolo, Castello, dalle 17 Panorami Sonori al Castello di Roppolo

- Cossato, i commercianti di via Martiri presentano il mercatino Creatività al Ponte e la festa dello sport Open Day dalle 10 alle 19

- Biella, piazza Duomo, pellegrinaggio notturno Biella, Graglia, Oropa, partenza alle ore 21, ritrovo 20,30

- Pray, Pray in vetrina, sfilata associazioni del monumento ai Caduti ore 17

- Cossato, inaugurazione mostra "Acquerelli in rima" ore 17 Villa Ranzoni

- Massazza, Massazza è in festa festa patronale, giochi in piazza per i bambini, ore 16 Birratlon, corsa non competitiva a passo libero

- Miagliano, spettacolo ore 21 Lanificio fratelli Botto, La compagnia dei Burlones

- Biella, Piazzo Vittorio Veneto Biella Gioca in Giro

- Piedicavallo, presso l'Area verde ponte Vaglier di Piedicavallo alle ore 10.30, intitolazione di una fontana in memoria di Ramella Levrin Guido, dipendente di CIA BIELLA e mancato a gennaio 2025 dopo una lunga malattia a soli 62 anni.

- Biella, la Stracada, ore 19 , 46° edizione, partenza ore 19 da Corso 53° Fanteria, marcia a passo libero non competitiva a cura di Rotaract Club Biella

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, dalle 10 Le Mostre di Fatti ad Arte | Arte e Ecologia: sul filo di lana Claudy Jongstra a cura di Claudia Buccellato

- Gaglianico, concerto dal titolo Remembering Charlie Parker

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, dalle 10 Le Mostre di Fatti ad Arte | Who in the world am I? Silvia Levenson a cura di Irene Finiguerra

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, dalle 10 Le Mostre di Fatti ad Arte | La natura diventa design di e a cura di Francesco Maria Messina

- Camandona, Camminata Camandonina

Domenica 21 settembre

- Massazza, Massazza è in festa festa patronale, pranzo itinerante

- Cossato, Pedalata ecologica per le vie, partenza da piazza Croce Rossa alle 14,45

- Biella, Opificiodellarte, Il Crogiuolo, testo di Arthur Miller ore 21

- Cerrione, "Campionato Regionale Cronometro a Coppie Acsi a Cerrione". Il percorso, lungo 23 km, si snoda tra i comuni di Cerrione, Salussola, le frazioni di Vergnasco e Magnonevolo, partenza dalle ore 10:00 (una coppia ogni 3 minuti) davanti al municipio di Cerrione.

- Quaregna Cerreto, Campo Sportivo e Piazza Lucio Dalla si svolgerà la seconda edizione della Giornata dello Sport e del Benessere organizzata dalla Pro Loco AQuaregna e patrocinata dal Comune di Quaregna Cerreto. In mattinata alle 11 sarà anche possibile fare una passeggiata ludico motoria sul territorio comunale. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 18 e sarà possibile pranzare presso il Salone Polivalente a cura della Proloco previa prenotazione. Nel caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

- Santuario San Giovanni d'Andorno, Festival del Disegno

- Mongrando, Storie di Piazza

- Biella, Giornata Mondiale Alzheimer, dalle 15 alle 18, al centro Mente Locale in via Antonio Gramsci 29

- Muzzano, frazione Bagneri, dalle 10 FESTA DELLA MADONNA DEL PIUMIN, DA 25 ANNI A BAGNERI

- Piedicavallo, Polenta con la Pro Loco

- Bagneri, festa Madonna del Piumin

- Viverone, Biella Motor Day

- Santuario di San Giovanni d'Andorno, "Equinozio nel Bosco"

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22, dalle 11 Yoga & Arpa dal vivo

- Castello di Montecavallo - via per Chiavazza 30, Vigliano Biellese (BI), dalle 10 Agrotech - Vino e biodiversità

- Veglio, Su per Veglio Trail

- Biella, inaugurazione della mostra "Arte, donna e natura in dialogo" dell'associazione Centro Incontro Cossato.

- Biella, Giardini Zumaglini, dalle 9 Grande Festa dei bambini

- Visite guidate a Oropa dalle 11

- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa

- Pollone, piazza Delleani, dalle 18,15 La Temeraria, Luciana Frassati Gawronska - Un romanzo del novecento

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, Alpe Moncerchio, dalle 9 Domeniche in Alpeggio

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 9 Bike clinc in Oasi Zegna

- Bielmonte, Oasi Zegna, dalle 7 ALL-ENDURO

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 7 Il Cammino di Ermenegildo- Le tre tappe

- Pray, Pray in vetrina, dalle 9 alle 18,30 hobbisti in piazza

- Tavigliano, Ronda delle Cascine

- Miagliano, La fabbrica sotterranea, visita guidata allo sgrigliatore lungo la roggia ore 15

- Portula, 13° Portula e Motori

- Ponderano, Insieme si può dalle 14,30 al polivalente