Torna il Biella Motor Day, si parte da Viverone

Un percorso panoramico lungo le strade più suggestive del territorio biellese, toccando borghi e location di grande interesse con supercar e auto sportive da sogno in un evento che vuole unire motori, territorio e natura.

Questo e molto altro è il Biella Motor Day, raduno dinamico arrivato alla sua terza edizione ed in programma per domenica 21 settembre, organizzato dalla scuderia Biella Motor Team. Dopo il successo delle passate edizioni, la kermesse torna ad offrire agli appassionati un'esperienza unica per vivere la propria passione per le quattro ruote scoprendo al contempo le bellezze paesaggistiche del Biellese.

Il ritrovo e l’accreditamento sono fissati per le 8 a Viverone sul lungolago da dove, dopo la colazione presso il Porticciolo Malè Bar & Lounge ed il briefing alle 9,15 partirà la prima vettura per la prima parte del percorso. Alle 10,40 la sosta per l’aperitivo a Sordevolo mentre due ore dopo è previsto l’arrivo della prima tappa e la sosta per il pranzo a Vigliano Biellese. La prima vettura ripartirà alle 13,50 per giungere a Viverone alle 15,30 dove è previsto l’arrivo finale. Ulteriori informazioni sul 3° Biella Motor Day si possono trovare sul sito www.biellamotorteam.it.

Gli appassionati che vogliono ammirare le vetture in transito possono tenere presente questi orari - di massima - di passaggio: Viverone partenza (ore 9.00-10.30); Piverone (9.15-10.45); Zimone (9.20-10.50); Magnano (9.25-10.55); Torrazzo (9.35-11.05); Sala Biellese (9.45-11.15); Zubiena (9.50- 11.20); Mongrando (10.00-11.30); Donato (10.10-11.40); Netro (10.20-11.50); Graglia (10.30-12.00); Muzzano (10.35-12.05); Sordevolo (10.40-12.40); Pollone (11.15-12.45); Biella via Repubblica, viale Matteotti, via Italia, piazza I° Maggio (11.20-13.10); Tollegno (11.45-13.15); Andorno Micca (11.50-13.20); Zumaglia (12.00-13.30); Pettinengo (12.05-13.35); Camandona (12.10-13.40); Veglio (12.15-13.45); Valdilana (12.20-13.50); Strona (12.25-13.55); Cossato via Maffei, via Pratobello, via Maggia (12.30-15.40); Valdengo (12.35-15.30); Vigliano Biellese (12.40-15.25); Candelo (14.15-15.50); Benna (14.25-15.55); Verrone (14.30-16.00); Cerrione (14.35-16.20); Salussola (15.00-16.30); Dorzano (15.05-16.35); Cavaglià (15.10-16.40); Alice Castello (15.15-16.45); Viverone arrivo (15.25-16.55).