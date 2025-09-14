30 anniversario del Comando Provinciale Carabinieri di Biella, gli eventi in calendario

In occasione del 30° anniversario di istituzione del Comando Provinciale Carabinieri di Biella, sono in programma una serie di eventi aperti al pubblico e alle istituzioni locali.

Lunedì 15 settembre, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze del Palazzo della Provincia, si terrà un incontro con rappresentanze civili e militari durante il quale la ricorrenza sarà celebrata con la proiezione di foto e video storici che ripercorrono le tre decadi di attività del Comando.

Sabato 20 settembre, invece, il Teatro Odeon di Biella ospiterà un evento promosso con il patrocinio del Comune, con protagonista la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. La giornata prevede due momenti principali: alle ore 19.00 la sfilata in centro città, che culminerà con un’esibizione aperta al pubblico in Piazza Vittorio Veneto, e alle ore 21.00 il concerto al Teatro Odeon, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria tramite il portale Anyticket, per garantire la partecipazione di tutti.

Queste iniziative vogliono celebrare il lungo percorso del Comando Provinciale, rafforzando il legame tra le istituzioni e la comunità biellese.