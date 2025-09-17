CardioCamminata a Selve Marcone: appuntamento al 20 settembre

Sabato 20 settembre il Circolo di Selve Marcone ospiterà la CardioCamminata, iniziativa che combina camminata e musica sotto la guida dell’istruttrice Paola Rossi: "Un allenamento adatto a tutti che unisce camminata e musica. Indossa le cuffie e unisciti a noi per prenderti cura di corpo, mente e cuore!"

Il ritrovo è fissato alle ore 16.30 presso il Circolo, con partenza prevista alle 17.00. L’attività si svolgerà lungo i boschi di Selve Marcone e prevede, al termine, un aperitivo.

Per info - Isabella: 349 6916294