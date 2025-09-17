Tutto pronto a Piedicavallo per la polentata della Pro Loco. L'appuntamento è per le 12.30 di domenica 21 nella sede dell'associazione. Un'occasione per assaporare uno dei piatti della nostra tradizione in compagnia di amici e familiari all'ombra delle montagne della Valle Cervo. Per informazioni: 333.1842265.
In Breve
martedì 16 settembre
lunedì 15 settembre
domenica 14 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Grande inizio per Skating Biella: la stagione sportiva inizia con entusiasmo
Riparte a pieno ritmo la stagione sportiva 2025/2026 dell’Asd Skating Biella, società biellese di...