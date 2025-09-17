 / Valle Cervo

Valle Cervo | 17 settembre 2025, 08:00

Tutto pronto a Piedicavallo per la polentata della Pro Loco

Tutto pronto a Piedicavallo per la polentata della Pro Loco (foto di repertorio)

Tutto pronto a Piedicavallo per la polentata della Pro Loco. L'appuntamento è per le 12.30 di domenica 21 nella sede dell'associazione. Un'occasione per assaporare uno dei piatti della nostra tradizione in compagnia di amici e familiari all'ombra delle montagne della Valle Cervo. Per informazioni: 333.1842265.

g. c.

