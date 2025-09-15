Amici della Lana, si parte alla scoperta della Fabbrica Sotterranea

Per il programma Wool Experience 2025, Amici della Lana aps vi propone per domenica 21 settembre, alle 15, una discesa nelle viscere del Lanificio Botto a circa 22 m di profondità con La Fabbrica Sotterranea, la visita alla centralina idroelettrica di Energie Rinnovabili s.r.l. Il programma prevede la visita allo sgrigliatore posto alla fine del canale roggia e poi la discesa alla centrale che avverrà a gruppi di massimo 20 persone per volta in quanto si deve percorrere una scala a chiocciola di ridotte dimensioni non adatta a chi soffre di vertigini o di claustrofobia. A tal proposito, in caso di presenza di bambini e/o minorenni sarà cura dei genitori di assumersi la responsabilità della discesa dalla scala.

La centrale idroelettrica è stata completamente ristrutturata e rimessa in funzione nel 2007 a cura di Energie Rinnovabili s.r.l. ma nasce nel 1864 assieme allo stabilimento tessile ad opera dei fratelli Poma che in quell’anno avviarono la costruzione del loro cotonificio. In origine la centrale, letteralmente scavata nella roccia e posta a una profondità di quasi 22 m, era del tipo idraulico e solo nel 1909 le turbine vennero sostituite da quelle per produrre l’elettricità, una delle quali è monumentata fuori dal Lanificio. L’acqua proviene dalla roggia che ha una derivazione sul Torrente Cervo circa 900 metri a monte della fabbrica, con una larghezza media è di 3.00 m e una profondità di circa 1.90 m. Al termine del canale si trova lo sgrigliatore da cui parte la condotta forzata che nel cortile del Lanificio, si getta in verticale per 22 m fino a raggiungere la sala turbine. Dopodiché l’acqua entra in un secondo canale che raggiunge l’altro ex stabilimento Poma della Polla e poi scende fino a Tollegno per servire altre due centrali e le fabbriche della Tollegno 1900 per poi tornare al torrente Cervo alle porte di Biella.

Dopo la chiusura dello stabilimento tessile nel 1993, la centralina idroelettrica ha continuato a funzionare fino al 2000 circa, poi è stata dismessa ed acquistata nel 2007 da Energie Rinnovabili s.r.l., società che acquisisce impianti di medie dimensioni e potenza come quello miaglianese per rimetterli a nuovo e produrre energia pulita e rinnovabile. Oggi la centrale è completamente automatizzata e dotata dei più moderni sistemi di sicurezza e funzionamento e la proprietà si è sempre adoperata assieme ad Amici della Lana per renderla fruibile al pubblico grazie alle visite guidate come quella in programma per domenica 21. Energie Rinnovabili ha poi collaborato con il Comune di Miagliano nell’ambito di un bando GAL per la realizzazione dell’Itinerario Roggia piantumando diversi rododendri e sistemando le barriere in legno lato torrente creando uno spazio tra torrente, roggia e bosco unico nel suo genere destinato ad attività culturali e di vario genere. La partecipazione è a offerta libera.