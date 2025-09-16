Giornata degli internati militari italiani: doppio appuntamento a Coggiola

Sabato 20 settembre 2025 Coggiola celebra la Giornata degli internati militari italiani con un doppio appuntamento dedicato a Silvio Mosca, ufficiale degli Alpini e industriale biellese, che durante la seconda guerra mondiale visse la drammatica esperienza della prigionia nei campi tedeschi.

Alle 16.30, al Teatro Asilo Don Fava di frazione Granero (Portula/Coggiola), sarà presentato il volume Silvio Mosca. Tenere alta la fronte. Diario e disegni di prigionia di un Ufficiale degli Alpini 1943-1945. Interverranno il sindaco Paolo Setti e i curatori Marcello Vaudano ed Enrico Pagano, coordinati da Alessandro Orsi e Andrea Guala.

Il libro, edito dall’Istorbive, raccoglie le pagine del diario e i disegni realizzati da Mosca durante l’internamento, testimonianza di dignità, fede e resistenza morale di fronte alla scelta di non aderire alla Repubblica di Salò.

Alle 18.30, nella Biblioteca civica di Coggiola (via Roma 135), sarà inaugurata la mostra che espone una selezione dei disegni accompagnati da testi e brani del diario. L’esposizione resterà aperta tutti i giorni fino a domenica 28 settembre, dalle 17 alle 19.

Si ricorda che l’ingresso è libero.