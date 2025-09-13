“Biella Gioca in Giro” triplica: tre tappe tra sport, cultura e divertimento

Per la sua terza edizione, “Biella Gioca in Giro” si fa in… tre. Non cambia il format, ma aumentano gli appuntamenti. Si parte sabato 20 settembre 2025 per replicare, nel 2026, con altre due date: una a maggio e l’altra a luglio.

L’evento, organizzato dal Gruppo Commercio e Turismo di CNA Biella con il patrocinio del Comune, ha lo scopo di riportare bambini e ragazzi nelle strade e nelle piazze della città, restituendo alle nuove generazioni – e alle loro famiglie – spazi generalmente preclusi alle attività sportive, culturali e ludico-ricreative.

Non solo: la manifestazione ha anche un intento promozionale, volto a far sì che la cittadinanza possa (ri)scoprire un territorio ricco di esercizi commerciali, troppo spesso “oscurati” dallo strapotere della grande distribuzione.

Per coprire in modo capillare l’intero capoluogo, gli organizzatori hanno pensato di suddividere Biella in tre zone: nord, centro e sud. Sarà il centro, con Piazza Vittorio Veneto e i Giardini Zumaglini, a fare da apripista ospitando la prima delle tre tappe.

Un intero pomeriggio – dalle ore 14 alle 18.30 – all’insegna del divertimento, in cui bambini e ragazzi potranno cimentarsi con la pratica sportiva, apprezzare esperienze culturali e svagarsi con le attività ricreative proposte.

Oltre ai giovani destinatari, protagoniste della manifestazione saranno le venti associazioni coinvolte che, ancora una volta e con entusiasmo, hanno aderito alla “convocazione” di CNA Biella.

Come nelle precedenti edizioni, bambini e ragazzi avranno la possibilità di registrarsi presso il gazebo di CNA Biella in Piazza Vittorio Veneto e ritirare la loro medaglia.

Dovranno poi riempirla nei vari spazi vuoti visitando le postazioni presidiate dalle associazioni e, una volta completato il percorso indicato nella mappa dell’evento, potranno salire sul podio personalizzato “Biella Gioca in Giro” per un selfie-ricordo con la medaglia al collo.

«Il nostro Gruppo – spiega Claudia Papero, Presidente di CNA Commercio e Turismo Biella – ha il piacere di presentare la terza edizione di Biella Gioca in Giro, che quest’anno proporrà ben tre date, ognuna delle quali coinvolgerà una diversa zona della città, divisa in nord, centro e sud. La prima data in calendario, quella di sabato 20 settembre, nel cuore di Biella, avrà come palcoscenico Piazza Vittorio Veneto e i Giardini Zumaglini. L’evento vedrà coinvolte numerose associazioni sportive e culturali che intratterranno adulti, bambini e ragazzi con esibizioni dei loro atleti e tesserati, e daranno la possibilità di sperimentare le varie attività. Questo primo pomeriggio di sport, gioco e divertimento sarà il trampolino di lancio per i prossimi appuntamenti che si terranno nella primavera-estate 2026».

«Biella Gioca in Giro nasce con un obiettivo semplice ma fondamentale: riportare vita e movimento nelle vie e nelle piazze della nostra città – sottolinea Andrea Valentini, Presidente di CNA Biella –. Il commercio biellese è uno dei centri nevralgici della nostra comunità: ogni vetrina, ogni bottega, ogni attività è un tassello prezioso della nostra identità. Con questo evento vogliamo creare un’occasione in cui famiglie, bambini e cittadini possano incontrarsi, scoprire e riscoprire il centro, sostenendo chi, ogni giorno, con coraggio e passione, tiene viva l’anima della città. Perché sostenere il commercio locale significa sostenere Biella».

L’edizione 2025/26 di “Biella Gioca in Giro” è possibile grazie al sostegno dei commercianti associati a CNA Biella: DIST Cycling Store, Antica Pasticceria Cervo, I Sapori della Terra, Rodighiero Gioielli, Barbera S. e Figli, Merceria Paillettes, Ca’ Brio, Enoteca da Sergio, CReA, Casalinghi Zanotti e Jorioz Distribuzione Vini.