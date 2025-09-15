Musica, danza e memoria: un pomeriggio al centro Mente Locale

In occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, domenica 21 settembre, dalle 15 alle 18, al centro Mente Locale in via Antonio Gramsci 29, si terrà un incontro aperto a tutti per parlare di musica, memoria e comunità. ANTEAS Biellese presenterà il progetto “Memorie Sonore 2025”, progetto di animazione musicale nelle RSA, realizzato con la collaborazione delle Associazioni Tessiture Sonore, AMA Biella, Better Places,e sostenuto con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

L’Associazione Malattia di Alzheimer Biella (AMA Biella) racconterà inoltre le attività del centro, con particolare attenzione a danza e musica comunitaria, strumenti semplici ma preziosi per favorire socialità e benessere. A chiudere l’incontro sarà il concerto degli Arbej, con sonorità che affondano le radici nella tradizione biellese. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le persone alla realtà delle RSA, pubblicizzando il progetto e stimolando l’adesione di altri volontari, e creare un’occasione di condivisione aperta non solo a chi vive da vicino la realtà dell’Alzheimer, ma a tutta la comunità.

«Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e alla disponibilità di musicoterapeuti e dei nostri volontari» spiega Osvaldo Boglietti, presidente di Anteas «riusciamo a dare continuità al progetto di animazione musicale nelle RSA, che ha avuto esito più che positivo nella precedente esperienza» .