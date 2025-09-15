Wool Experience 2025, in Valle Cervo sarà di scena La Compagnia dei Burlones

Prosegue il programma Wool Experience 2025, promosso da Amici della Lana aps con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando CultuHub, e con il patrocinio di Comune di Miagliano, Provincia di Biella, Terre dell’Alto Piemonte e Biella Città Creativa.

Sabato 20 settembre, alle 21, La Compagnia dei Burlones sarà in scena al Lanificio Botto di Miagliano. Sette giovani artisti saliranno sul palco con il naso rosso, dando vita a personaggi buffi, malinconici e al limite del grottesco. Un viaggio emotivo fatto di poche parole, musica e quadri intensi a tratti comici, delicati e carichi di magia. Il corpo diventa voce, capace di raccontare più di mille parole: ogni gesto sprigiona poesia, incanto, sorrisi e svela la bellezza dell’autenticità. In scena Clarissa Barbera, Elisa Carrirolo, Beatrice Casoli, Ania Masi, Cecilia Moglia, Luca Pisu, Alice Vota e la preziosa collaborazione di Davide Ingannamorte. Regia di Oriana Minnicino, tecnico luci e audio: Simone Giobellina. Oriana Minnicino, attrice di Storie di Piazza, cura i laboratori teatrali alla Cooperativa Casa del Popolo di Vigliano che coinvolgono tutte le età: bambini, ragazzi, adolescenti e adulti che hanno voglia di imparare qualcosa di nuovo.

Il progetto “Impara l’Arte” della Casa del Popolo di Vigliano nasce nel 2005 da un gruppo di genitori, promuove un ambiente inclusivo e accogliente attraverso attività artistiche (teatro, danza, disegno), sportive, musicali e didattiche. Organizza inoltre attività estive e laboratori con insegnanti e associazioni del territorio. Per chi è interessato alle attività della cooperativa, rivolgersi al numero 338.356.7506. Storie di Piazza aps è attiva da vent’anni nella valorizzazione del territorio attraverso il teatro e la narrazione e collabora con la Cooperativa Casa del Popolo di Vigliano, sostenendo i giovani talenti con la voglia di impegnarsi e di mettersi in gioco nel campo dell’arte che sia musica o teatro. Lo spettacolo è ad offerta libera e non richiede prenotazione.