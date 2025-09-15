Arte, donna e natura in dialogo: ecco la mostra alla Burcina

Appuntamento a Cascina Emilia, alle 16 di domenica 21 settembre, per l'inaugurazione della mostra "Arte, donna e natura in dialogo" dell'associazione Centro Incontro Cossato.

L’esposizione ha come tema centrale la natura che, in armonia con il contesto del Parco Burcina, intende celebrare ed reinterpretare attraverso la pittura, la bellezza e il fascino del Parco Burcina, uno dei luoghi naturali più suggestivi del Piemonte.

Attraverso le opere, si intende celebrare la bellezza del paesaggio, la flora e la fauna,nonché il legame tra uomo e natura. La mostra sarà visitabile fino all'11 ottobre, tutti i sabati e domeniche dalle 10 alle 18.