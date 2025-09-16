Ciclismo Amatoriale, a Cossato si corre in memoria dei Presidenti del Pedale Cossatese e dei ciclisti vittime di incidenti stradali

Sabato 20 settembre a Cossato si svolgerà una gara amatoriale di ciclismo organizzata dalla ASD Pedale Cossatese, intitolata Memorial Presidenti del Pedale Cossatese e ciclisti vittime di incidenti stradali.
Con questa gara si intende ricordare i Presidenti del pedale Cossatese Bau' Lionello, Giardino Arnaldo e Fausto Dondi oltre che i ciclisti tesserati della società vittime di incidenti stradali: Danilo Ferrari, Agostino della Patrona, Alvaro Pizzato.
La gara come da programma si svolgerà in circuito da Cossato, discesa della Ratina, strada della Corte, Sp Castelletto Cervo- Cossato. da ripetere 5 e 6 volte.
Sono preiste 2 partenze prima gara; categorie M6-M7:M8 e Donne; seconda gara categorie Debuttanti, M1, M2, M3. M4, M5;
Le premiazioni si terranno in piazza E. Angiono di Cossato sede Municipio.
Per informazioni : pagina social Facebook a.s.d. pedale cossatese Presidente Pedale Cossatese, opure presso Miscioscia Gionni - 329 4924661 - Vice Presidente - Pier Angelo Giardino - 347 76209