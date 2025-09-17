Creazioni in Valle Cervo tra laboratori e pitture collettive

Laboratori, dimostrazioni dal vivo, pittura collettiva, urban sketching, creazioni in Valle Cervo. Tutto questo e molto altro sarà il Festival del Disegno di scena al Santuario di San Giovanni d'Andorno. Queste le date in programma: 20, 21, 27 e 28 settembre.