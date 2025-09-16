Da Biella a Oropa passando per Graglia: tutto pronto per il pellegrinaggio notturno 2025

Sabato 20 settembre 2025 torna il Pellegrinaggio notturno Biella–Graglia–Oropa, proposto dagli amici del Pellegrinaggio Macerata–Loreto.

Il ritrovo è fissato alle 20.30 in piazza Duomo a Biella, con partenza alle ore 21. Il cammino si snoderà lungo un percorso di circa 31 km con nove ore di cammino: Biella – Occhieppo Superiore – Santuario di Graglia – Bossola – Tracciolino – Oropa. L’arrivo alla Basilica Antica è previsto per la celebrazione della Santa Messa alle ore 7.30 del mattino seguente.

Le adesioni sono aperte fino a giovedì 18 settembre 2025. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a pellegrinaggio.oropa@gmail.com.