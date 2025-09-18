Campionato Regionale Cronometro a Coppie Acsi a Cerrione

Domenica 21 settembre a Cerrione (Biella), si svolgerà il Campionato Regionale Acsi cronometro a coppie, con una gara unica denominata Trofeo Pizzeria Da Gigi.

La società organizzatrice, il Velo Club Vercelli, ha scelto il territorio biellese e in particolare il comune di Cerrione, forte della sponsorizzazione all'evento da parte della Pizzeria Da Gigi, dove al termine della corsa si svolgeranno anche le premiazioni e la consegna delle maglie di campioni regionali ai vincitori di categoria.

Il percorso, lungo 23 km, si snoda tra i comuni di Cerrione, Salussola, le frazioni di Vergnasco e Magnonevolo, con una piccola digressione sulla strada Trossi nel comune di Verrone, ed è caratterizzato da lunghi rettilinei in falsopiano, interrotti da 3 rotondi e dalle rampe per salire e scendere sul raccordo per Verrone.

La partecipazione è aperta ai ciclisti e alle cicliste appartenenti a tutti gli enti di promozione sportiva: sono previste 4 categorie maschili, una femminile e una mista uomo+donna, suddivise sulla base della sommatoria delle età dei due componenti della coppia.

Il costo di iscrizione è di 32 euro a coppia (pagamento con bonifico bancario) o 33 euro a coppia (pagamento con Paypal), ed è possibile iscriversi fino alla mezzanotte di venerdì.

Il ritrovo per il ritiro dei numeri di gara avverrà all'interno del Bar Piazza Caffè a Vergnasco (Piazza Quintino Sella) dalle ord 8:00 alle ore 9:30.

La partenza avverrà dalle ore 10:00 (una coppia ogni 3 minuti) davanti al municipio di Cerrione.

Ogni coppia avrà una motostaffetta dedicata che la precederá, il percorso sarà segnalato da cartelloni con frecce e presidiato dal personale della società organizzatrice.

Il regolamento completo, e tutte le informazioni, sono disponibili sui canali social del Velo Club Vercelli e dalla mail veloclubvercelli2025@gmail.com"