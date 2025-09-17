Conto alla rovescia per la 13° edizione di Portula & Motori, il raduno di auto d'epoca con prove di regolarità e abilità, in programma domenica 21 settembre. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 8.30 sotto i portici di frazione Ponzone, con colazione in compagnia e partenza verso le 10.

Alle 12, invece, partenza della prima prova con trasferimento nel centro paese di Portula. Alle 15 si terrà la 2° prova. Al termine, avrà luogo l'esibizione di auto con piloti professionisti, a cui seguirà la premiazione a cura del sindaco Fabrizio Calcia Ros. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.