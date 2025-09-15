Equinozio nel Bosco, ecco il weekend culturale al Santuario di San Giovanni d'Andorno

Nella suggestiva cornice del Santuario di San Giovanni d'Andorno, immerso tra foreste di faggi e abeti dell'Alta Valle Cervo, prende vita "Equinozio nel Bosco", un weekend culturale che celebra l'equilibrio tra uomo e natura nel momento simbolico dell'equinozio d'autunno.

L'evento, organizzato da Richiamo del Bosco in collaborazione con Il Dolomiti e L'AltraMontagna, si propone come un'esperienza immersiva che intreccia musica, letteratura, cinema e passeggiate nella natura per esplorare uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra esseri umani e patrimonio naturale. Il festival si apre sabato 20 settembre alle 17.30 con la proiezione del documentario "Quello che le foreste non dicono" di Tancredi Di Paola. A seguire ci sarà “Incontro con il bosco” con Luigi Torreggiani (giornalista, dottore forestale), Chiara Bettega (naturalista, impegnata nella conservazione ambientale), modera Pietro Lacasella (antropologo, curatore del quotidiano L’Altramontagna). La giornata culmina con una suggestiva passeggiata musicale notturna tra le faggete, accompagnata dal violino di Alessandra Piantoni e dalle parole della scrittrice e antropologa Irene Borgna.

Domenica 21 settembre: il programma si articola tra escursioni guidate lungo il "Cammino che Unisce" con Enrico De Luca di Richiamo del Bosco, la presentazione del programma radiofonico "Le montagne di Radio Popolare" di Marco Albino Ferrari e l'inchiesta "Montanari si diventa?" di Andrea Membretti sui nuovi e i vecchi abitanti della montagna. "Questo evento rappresenta la sintesi perfetta della nostra missione", dichiara Enrico De Luca, portavoce del gruppo di guide escursionistiche e istruttori di Forest Bathing Richiamo del Bosco, "Unire la contemplazione della natura con la riflessione culturale, offrendo esperienze che nutrono tanto il corpo, quanto la mente e l'anima."

L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto de L'AltraMontagna, collettivo di scrittori, giornalisti e ricercatori impegnati nel promuovere una rappresentazione autentica e puntuale della montagna italiana, libera da stereotipi e luoghi comuni. Il weekend affronta con approccio multidisciplinare i "servizi ecosistemici" offerti dalla gestione sostenibile del patrimonio arboreo, tematica sempre più centrale nelle politiche ambientali europee e nazionali. Attraverso cinema, letteratura e esperienza diretta, il pubblico potrà approfondire il ruolo cruciale delle foreste nella mitigazione del cambiamento climatico e nella conservazione della biodiversità.