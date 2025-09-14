La Camminata Camandonina 2025 per il contrasto alla malnutrizione infantile in Benin

Il 20 settembre torna la Camminata Camandonina World Edition, alla settima edizione . Quest’anno il ricavato sosterrà il progetto di contrasto alla malnutrizione infantile che la Fondazione Maria Bonino finanzia dal 2019 presso l’Ospedale Pediatrico di Sokpontà, in Benin, gestito dall’associazione L’Abbraccio. Nel 2024, grazie ai 258 partecipanti e ai numerosi sostenitori, è stata raggiunta la cifra di 3.530 euro che ha contribuito alla realizzazione della prima stanza sensoriale della Tanzania al centro per bambini e ragazzi disabili “Baba Oreste” di Dar Es Salaam.

Novità di questa edizione è un percorso dedicato ai bambini e alle persone con disabilità, realizzato grazie alla collaborazione con Eduterra, Sportivamente, Asad Biella e Anffas Biellese, per rendere la Camminata sempre più un momento di famiglia, condivisione e inclusione. In particolare, EduTerra proporrà: una piccola rappresentazione teatrale alla partenza e letture nel bosco lungo il percorso base, pensate per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente per i bambini e le famiglie.

Quest’anno all'evento sarà presente Pino Di Menza, Presidente de L’Abbraccio: “Sarà un’occasione privilegiata per poter ringraziare la Fondazione Maria Bonino, il suo Presidente Paolo, tutto il Consiglio Direttivo e i sostenitori stessi, per l’assiduità nel sostegno della nostra associazione per la realizzazione del PROGRAMMA NUTRIZIONALE in essere nel nostro Ospedale Pediatrico di Sokpontà in Benin. E questo nel ricordo e in onore di una grandissima donna e straordinaria collega, la dottoressa Maria Bonino, che è stata una testimone dell’amore per i più poveri del mondo e continua ad essere un esempio per tutti noi che stiamo percorrendo la sua scia in questa magnifica avventura in Africa.”

Alla partenza è anche prevista l’inaugurazione di pannelli esplicativi che raccontano la vita e l’opera di Maria, realizzati con il sostegno di Matteo Folino - Consulente Finanziario e la collaborazione del Borgo e della Parrocchia di Bagneri.



La Camminata Camandonina partirà alle 10.00 (ritrovo ore 9.30) dal Piazzale del Santuario del Mazzucco a Camandona, dove sarà disponibile un comodo parcheggio.

Sono previsti due itinerari: uno più lungo per gli escursionisti e uno più semplice, adatto a famiglie con bambini e persone con disabilità (no passeggini o sedie a rotelle).

Dalle ore 12.00 possibilità di pranzare presso la struttura coperta della Pro Loco di Camandona (Piazza Fraz. Falletti).

Per info menù e prenotazioni: WhatsApp al 3501456706.

L’iscrizione potrà essere effettuata attraverso il sito web della Fondazione:

www.fondazionemariabonino.it/camminata-camandonina/

Chi deciderà di partecipare all’ultimo momento potrà iscriversi direttamente la mattina stessa, a partire dalle ore 9.00 alle ore 9.45.

Il pacco gara verrà consegnato il giorno della Camminata e, solo per i primi 200 iscritti, sarà inclusa la maglietta ufficiale dell’evento.



Per chi non potrà essere presente a Camandona il 20 settembre, sarà possibile partecipare alla World Edition: iscrivendosi online si riceverà il pacco gara direttamente a casa.

A quel punto basterà correre, camminare o fare nordic walking con chi si vuole e dove si vuole nei giorni successivi e chi vorrà potrà condividere foto e video con l’hashtag #camminatacamandonina, taggando la Fondazione o inviandoli a info@fondazionemariabonino.it. I contenuti saranno ricondivisi sui canali social della Fondazione.

Iscriviti alla Camminata Camandonina ( www.fondazionemariabonino.it/camminata-camandonina/ ): una giornata di festa, sport e amicizia.

Partecipare significa vivere insieme un momento di gioia e, allo stesso tempo, aiutare altri bambini in Africa, grazie ai progetti sostenuti dalla Fondazione Maria Bonino.

Ogni passo è importante: un passo per noi, un passo per loro. Cammina con noi per fare la differenza!