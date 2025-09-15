Vigliano, in biblioteca un incontro sulla musica sacra con il maestro Giulio Monaco

Alle 18 di venerdì 19 settembre, nell’ambito del progetto “Bussole musicali”, la biblioteca di Vigliano Biellese ospiterà il maestro Giulio Monaco, direttore corale, diplomato presso il conservatorio “G. Verdi” di Milano, attualmente presidente del comitato artistico della Associazione Cori Piemontesi, membro eletto della Commissione Artistica della Federazione Corale Nazionale e direttore artistico della collana discografica Musica e Musicisti Biellesi.

Durante l’incontro di carattere divulgativo, la domanda a cui vorrà dare una risposta è: “Ma cos’è la musica?" Il maestro si propone infatti di descrivere il percorso di scoperta e riscoperta delle funzioni della musica, soprattutto di quella sacra o spirituale: attraverso l’ascolto e la analisi di esempi musicali di diverse epoche (dal Medioevo sino ai nostri giorni), si ripercorre la strada tracciata dall’uomo alla ricerca delle risposte che sempre si è posto sul senso della vita. L’incontro è gratuito e non occorre prenotazione.