Cura dell'ambiente e salute sono di casa a Candelo, si inaugura anche una panchina viola

Anche quest'anno Candelo aderisce all'iniziativa di Legambiente "Puliamo il Mondo": l'appuntamento è per sabato 20 settembre, con ritrovo alle 9.30 al piazzale della scuola media Cesare Pavese, in via F. Bianco 14. Un'occasione per liberare dai rifiuti parchi, strade, quartieri e luoghi cari alla comunità.
L'indomani, invece, sarà inaugurata una panchina viola presso la Residenza La Baraggia in via Franco Bianco 50 proprio per sensibilizzare sulla malattia di Alzheimer, in occasione della giornata mondiale. La cerimonia si terrà alle 9.45 e vede il patrocinio di AMA Biella, con il comune di Candelo.