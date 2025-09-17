Gaglianico, all'Auditorium una serata dedicata a Charlie Parker

Sabato 20 settembre, alle 21, presso l'Auditorium Comunale di Gaglianico si terrà il concerto dal titolo Remembering Charlie Parker con musicisti di alto livello quali: Danilo Pala (alto sax), Max Gallo (chitarra), Isabella Rizzo (contrabbasso) e Claudio Montagnoli (batteria) in una serata dedicata al genio sassofonista Charlie Parker.
La sua musica, considerata un tempo solo l'espressione di una minoranza rivoluzionaria, continua dopo più 100 anni ad essere studiata e ad influenzare non solo la musica jazz ma tutta la musica americana contemporanea.
L'ingresso è libero con prenotazione al numero 3382485262.