Luci e note a Palazzo Ferrero: serata di inaugurazione dei lavori di restauro

Palazzo Ferrero torna a splendere. Venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 18:30, i Giardini di Palazzo Ferrero ospiteranno una serata speciale che segna l’inaugurazione ufficiale dei lavori di restauro di uno dei luoghi simbolo del Piazzo.



L’appuntamento, intitolato “Luci e note a Palazzo Ferrero”, unirà musica, cultura e convivialità in una cornice suggestiva. La serata sarà aperta dalla presentazione a cura di Cinzia Rossetti dell’Università Popolare Biellese.



Seguiranno momenti musicali di grande qualità. Innanzitutto un concerto di musica classica con Fabio Napoletano al pianoforte, che interpreterà brani di Chopin e Debussy, a cura della Fondazione Accademia Perosi. Seguirà un intervento di musica jazz con Alessio Pagliero al pianoforte e Cesare Mecca alla tromba, curato dal Biella Jazz Club.

Dalle 21:00, la serata si concluderà in chiave contemporanea con un DJ set a cura di APS BiGroove Production, per un finale all’insegna del ritmo e della condivisione.