Storie di Piazza, nuovo appuntamento all'orizzonte

Storie Biellesi 2025 di Storie di Piazza Aps grazie al contributo di Fondazione CR Biella, nell’ambito del bando Culturhab prosegue la sua ricchissima attività all’EcoMuseo della lavorazione del ferro- Fucina Morino di Mongrando il 21 settembre alle 16, con danze e canti popolari curati dalla Banda Solia.

I musicisti coinvolti, sono quattro: Rinaldo Doro (Fisarmoniche diatoniche); Beatrice Pignolo (Violoncello, Tambour de Cogne, Toun-Toun) Federico Chierico (Percussioni Alpine); Luciano Conforti (Ghironda, Clarinetti). I“Musicànt” e racconteranno in musica, sul prato della Fucina Morino, ciò che avveniva nel Canavese e Biellese tra ‘800 e ‘900, facendo rivivere le emozioni del “Ballo a Palchetto”o “ballo della corda”.

Questa tradizione popolare, era caratterizzata dalla presenza di una fune robusta tesa lungo la pista per regolare l’accesso dei ballerini; questo ballo rappresentava un momento centrale di socialità per le comunità, un'occasione di festa, conoscenza e d’intreccio di relazioni amorose, spesso sotto lo sguardo vigile di qualche parente che garantiva la morale comune. Quelle atmosfere festose con musica e balli popolari rappresentavano un momento di grande gioia ed emozione per la comunità, tanto che “Ël Bal ëd la Còrda” ovvero il “Ballo della Corda” è anche il titolo del CD che la Banda Solia ha appena lanciato e che comprende 28 brani da ballo, interamente strumentali, suonati da strumenti antichi, alcuni d’epoca e che verranno proposti per l’occasione.

Come sempre prima, dopo e durante il ballo sarà possibile visitare la Fucina grazie alla Rete Museale Biellese e agli operatori formati dalla Rete. I musicisti proporranno le loro ricerche e la loro passione per la musica raccolta in tanti anni di esperienza.