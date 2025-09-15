A Bagneri la Festa della Madonna del Piumin, 25 anni fa venne collocata la statua

25 anni fa, esattamente l’8 ottobre dell’Anno Santo 2000, la statua in bronzo della Madonna del Piumin è stata collocata a Bagneri, per iniziativa degli ex “ragazzi del Piumin” e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Il ritrovo annuale alla terza domenica di settembre, nato come occasione di incontro tra gli ex “ragazzi del Piumin” che avevano ideato la Madonna realizzata dall’artista Francesco Barbera “Sandrun” (1927-1970), diventa quest’anno occasione di un compleanno speciale.

La giornata organizzata dagli Amici di Bagneri con la Parrocchia di Bagneri avrà il programma consueto ma con una sottolineatura gioiosa e di riconoscenza: alle 11, il ritrovo per la Santa Messa (con i canti del Coro Monte Mucrone) presso la statua, appena sotto al Tracciolino; poi l’aperitivo per tutti e il pranzo in amicizia. Al pomeriggio, alle 15, in chiesa parrocchiale sarà presentato il nuovo video dedicato a Bagneri realizzato appositamente da Alberto Barbera, appassionato fotografo e noto per tanti impegni di volontariato con la Protezione Civile e in altri ambiti. La proiezione del video sarà accompagnata dai canti del Coro Monte Mucrone.

Alcune immagini di Alberto Barbera saranno esposte nel borgo, dove sarà possibile visitare l’Ecomuseo della Civiltà Montanara tra le 10-12 e poi dalle 14.30-18.30, con gli operatori della Rete Museale Biellese. La giornata è quindi anche un’occasione per scoprire qualcosa tra le tante proposte che si trovano a Bagneri, tra paesaggio, tradizioni, arte, cultura e spiritualità. Il programma è confermato anche in caso di maltempo, in tal caso la messa sarà celebrata in chiesa parrocchiale alle 11.