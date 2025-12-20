Tante cose da fare fra sabato 20 e domenica 21 dicembre

Sabato 20 dicembre

- Biella, Accendiamo il Biella Forum per un sabato di grande volley. Appuntamento alle 17:00 per la Serie D e alle 20:30 per la Serie C.

- Borriana, Mercatino di Natale, Bessa Christmas Trail passeggiata e corsa

- Crevacuore, Fiaccolata di Natale

- Masserano, mostra di presepi San Teonesto

- Cossato, Babbo Run ritrovo ore 14 in piazza della Chiesa, partenza alle 15 camminata ludico motoria per le vie di Cossato

- Lessona, Biella Gospel Choir in concerto

- Cavaglià, Festa degli Auguri di Natale alle 21 di sabato 20 dicembre, al salone polivalente.

- Sandigliano, cena degli auguri FI

- Pray, Natale in vetrina, 21,30 premiazione migliore addobbo e migliore vetrina

- Casapinta, Natale in coro Chiesa di San Lorenzo

- Viverone, Natale incantato

- Callabiana, in Municipio all’ingresso del Percorso 2, mostra “Presepi dal Mondo” del presepista Roberto Forzani. Presepe meccanico e presepi nel bosco

- Oropa, pista di pattinaggio

- Biella, eventi Natale

- Biella, AIB Biella dalle 15,30 alle 18,30 per gli auguri natalizi alla Fons Vitae

- Masserano, presepe di Morezzi dalle 10 alle 18

- Biella, presepe di Fratel Amilcare

- Valle San Nicolao, festa di Natale

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Ponderano, gli Alpini organizzano un concerto natalizio presso la RSA “Don Matteo Zanetto”, alle 16

- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”

- Biella, mercatino natalizio Monastero Mater Carmeli

- Pray, presepe meccanico

- Natale in Valdilana

- Biella, festa di Natale Minibasket

- Natale a Cossato , concerto di Natale

Domenica 21 dicembre

- Sordevolo, ore 18 serata di Natale Oasi di Biella

- Pollone, scambio degli auguri presso il presepe in via Pier Giorgio Frassati

- Viverone, Natale incantato

- Oropa, Visite guidate dalle 11

- Biella, celebrazione della commemorazione dell’Eccidio di Piazza San Cassiano

- Mongrando sotto l'albero dalle 9 alle 18, mercatino, concorsi, caccia al tesoro, laboratori

- Biella, centro dinamico via Delleani, feata di Natale, gara di ballo dalle 14

- Piatto, corsa in ricordo di Paolo Botta

- Biella, commemorazione Eccidio San Cassiano

- Strona, mercatini di Natale, alberi creanatalizi dalle 10, spettacoli e musica, presenti anche gli Angeli in Moto

- Veglio, auguri di Natale dell'amministrazione 16,30 salone ex Enal

- Masserano, mostra di presepi San Teonesto

- Masserano, presepe di Morezzi

- Natale a Cossato

- Biella, eventi Natale

- Mercatini Intrecci di Natale

- Biella, presepe di Fratel Amilcare

- Natale in Valdilana

- Vigliano, corsa dei babbi Natale

- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Camandona, mercatini di Natale

- Biella, mercatino natalizio Monastero Mater Carmeli

- Pray, presepe meccanico

- Callabiana, in Municipio all’ingresso del Percorso 2, mostra “Presepi dal Mondo” del presepista Roberto Forzani. Presepe meccanico e presepi nel bosco

MOSTRE

- Cerrione, Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” mostra “Leonardo da Vinci: omaggio a Tomena” fino al 14 dicembre

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, Cattedrale, piazza Duomo, SIA LUCE opera Bethlem di Daniele Franzella fino al 6/01/2026 dalle 7 alle 10

- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.

- Pollone, mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati" presso Pala Fenoglio aperta nel fine settimana

- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi

dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero