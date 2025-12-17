Festa degli Auguri di Natale a Cavaglià tra premiazioni e spettacoli

Festa degli Auguri di Natale anche nel comune di Cavaglià, in programma alle 21 di sabato 20 dicembre, al salone polivalente. Saranno presenti gli alunni della Scuola Primaria (che animeranno la serata con canti natalizi) e i piccoli attori del corso di teatro.

Inoltre, durante l'evento, saranno consegnati gli attestati delle borse di studio agli studenti meritevoli, oltre alla premiazione del concorso dedicato al Natale e alla menzione speciale dei cittadini che si sono distinti di più nelle discipline sportive.