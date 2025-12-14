Ancora musica a Casapinta con Natale in Coro

Anche quest’anno la Corale di Casapinta, nell’ambito dell’iniziativa Nativitas in Piemonte 2025 promossa dall’Associazione Cori Piemontesi (ACP), organizza il consueto evento invernale ”Natale in Coro”.
Un momento di condivisione, musica, canti e scambio di auguri all’interno della programmazione natalizia volta a celebrare la stagione delle feste nel Biellese e nel resto della regione.
Allieteranno la serata la Corale di Casapinta, diretta da Bruno Giacomini e il Coro Voci del Sabato Sera di Tavigliano, diretto da Alessandro Lamantia.
Il concerto si svolgerà nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Casapinta, sabato 20 dicembre alle 21. Ingresso libero.