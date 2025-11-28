Fondazione Cerino Zegna, tornano i mercatini "Intrecci di Natale", tutti gli appuntamenti di dicembre

Si tratta di iniziative pensate per avvicinare la comunità al mondo delle RSA, valorizzando i manufatti realizzati dai residenti e dagli utenti dei Centri Diurni.

Le bancarelle, allestite all’interno delle Strutture della Fondazione Cerino Zegna, trasformeranno gli spazi delle Residenze sedi dell’Ente in un piccolo villaggio natalizio fatto di colori, profumi, lavoro condiviso, e saranno visitabili come da calendario.

Tra le proposte non mancheranno decorazioni fatte a mano, idee regalo originali, oggetti realizzati nei laboratori e tante altre piccole creazioni che raccontano la pazienza e l’ingegno dei partecipanti.

Ogni articolo nasce da momenti di socialità, esercizio delle abilità manuali e desiderio di contribuire, con il proprio talento, alla vita della comunità.

I mercatini “INTRECCI di NATALE” si propongono come un gesto di vicinanza autentica, un’occasione per scegliere un regalo fatto con il cuore e, nello stesso tempo, partecipare a un progetto che mira a valorizzare il tempo, il benessere e l’autostima delle persone che vivono nella RSA.

Un invito e un’occasione, per tutti, di entrare, incontrare, scoprire e sostenere una realtà che ogni giorno lavora per costruire relazioni, cura e bellezza.

Ma il valore del mercatino va oltre la bellezza degli oggetti esposti.

Il ricavato sarà infatti destinato al fondo “PICCOLI TESORI”, pensato per trasformare ogni contributo in qualcosa di concreto per la vita quotidiana dei residenti, permettendoci di rispondere a richieste personali degli ospiti.

Ogni acquisto, ogni contributo, diventa così un investimento in benessere, relazione e memoria, capace di coinvolgere tutta la comunità in un percorso di vicinanza e partecipazione.

Se il Natale è fatto di attenzioni e di gesti gentili, il tuo supporto a questo mercatino ne è un esempio concreto.