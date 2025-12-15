A Veglio cittadini e Comune si incontrano per scambiarsi gli auguri aspettando Natale

A Veglio è in programma un momento di incontro con l'obiettivo di scambiarsi gli auguri in vista delle festività di Natale. Un modo anche per condividere quanto fatto e confrontarsi per continuare a costruire tutti insieme. L'evento si terrà domenica 21 dicembre, alle 16.30, presso il salone Ex-Enal.
