Il 59° Campionato Nazionale di slalom gigante dell’ANA a Bielmonte avrà il patrocinio del Comune di Biella

Il Comune di Biella ha concesso con decreto a firma del sindaco Marzio Olivero, il patrocinio comunale al “59° Campionato Nazionale di slalom gigante dell’Associazione Nazionale Alpini”, in programma il 7 e 8 febbraio 2026 tra Biella e Bielmonte.

La richiesta è stata presentata dalla Sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini, che organizza l’evento sportivo. Il Comune ha valutato positivamente l’iniziativa, riconoscendone il valore sportivo e promozionale per il territorio.

Secondo quanto evidenziato nel provvedimento del sindaco, dopo l’Adunata Nazionale degli Alpini svoltasi lo scorso maggio, "La manifestazione rappresenta un’ulteriore occasione per riportare Biella al centro dell’attenzione del mondo alpino e sportivo", si legge nel documento.