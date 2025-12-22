 / EVENTI

Il Natale al Monastero Mater Carmeli, tutti gli appuntamenti delle festività VIDEO

Cari Amici del Carmelo, vi raggiungiamo con il nostro fraterno pensiero di auguri. Siamo riconoscenti per la vostra preziosa vicinanza e per il sostegno che in tanti modi non fate mancare alla nostra Comunità.
In questo tempo santo di Natale il mondo intero anela ancora più profondamente alla pace. Il Natale è il dono della Speranza che vince le tenebre e illumina il futuro. Continuiamo quindi a sperare e a desiderare la pace per tutti. L’urgenza della pace è scritta sul volto di tanti bambini che vivono nei luoghi martoriati dalle guerre. Avanti con preghiera e fiducia! È la fiducia che ci insegna S. Teresa di Gesù Bambino: il buio dei nostri sbagli – anche quelli collettivi dell’umanità – non può sopraffare la luce di Dio, perché le nostre colpe non sono altro che «una goccia d’acqua gettata in un braciere ardente» di amore.
Che questa Luce serena e questo Amore incandescente portino consolazione nei vostri cuori e nelle vostre famiglie e possano ispirare gesti di riconciliazione in ogni angolo della terra.
Auguri per un Natale di vera pace! Le vostre Sorelle carmelitane

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI NATALIZIA IN MONASTERO

• 16-24 dicembre, ore 17,30
• Canto della novena di Natale e Vespri
• mercoledì 24 dicembre, vigilia di natale, ore 21
• Canto dell’Ufficio delle letture segue messa di Natale
• (solo per questa messa saremo presso la Cappella di Casa Speranza).
• giovedì 25 dicembre, natale del Signore, ore 9
• Celebrazione eucaristica
• venerdì 26 dicembre, S. Stefano, ore 9
• Celebrazione eucaristica
• mercoledì 31 dicembre, ore 21
• Canto dell’Ufficio delle Letture segue messa di ringraziamento di fine anno
• giovedì 1 gennaio, Maria Ss. Madre di Dio, ore 9
• Celebrazione eucaristica
• martedì 6 gennaio, Epifania del Signore, ore 9
• Celebrazione eucaristica

MERCATINO DI NATALE
Come ogni anno il mercatino di beneficenza natalizio vi attende: piccoli oggetti frutto del lavoro monastico, corone dell’Avvento, centrotavola, angeli e candele, segni di amicizia da donare ai vostri cari!
Orario di visita: tutti i giorni 8,30-12 / 15,30-17,30 suonando alla porta del Monastero.
 

Il MONASTERO MATER CARMELI
si trova in Strada del Bottegone, 9 • 13900 Biella • tel. 015352803
monastero@carmelitanebiella.it – www.carmelitanebiella.it
CCPOSTALE 58480617 • CCBANCARIO IBAN IT93V0608522302000018775033

Le vostre Sorelle Carmelitane, s.zo.

