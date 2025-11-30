Natale a Valdilana, svelato il programma. Un mese di eventi, tradizione e spirito comunitario

Con l’arrivo del periodo natalizio Valdilana si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco calendario di appuntamenti che, dal 30 novembre all’11 gennaio 2026, trasformerà il territorio in un luogo di festa, condivisione e atmosfera natalizia.

Grazie alla collaborazione tra associazioni, Pro Loco, scuole e realtà del territorio, “Natale in Valdilana” torna ad essere molto più di una semplice rassegna di eventi: è il risultato di un impegno corale, che ha visto lavorare fianco a fianco enti e volontari con l’obiettivo di offrire momenti speciali alla comunità e ai visitatori. Il programma abbraccia cultura, spettacolo e tradizione, coinvolgendo tutte le comunità del comune che, con passione e creatività, hanno contribuito a rendere unico ogni appuntamento.

Tra le iniziative più attese spiccano il suggestivo Presepe Gigante di Marchetto e il Presepe dei frazionisti di Molino, visitabili per tutto il mese. Non mancheranno i momenti dedicati alla musica, come il tradizionale Concerto di Natale a Ponzone, organizzato dal Comune, in collaborazione con la Filarmonica di Cavaglià. Il Comune proporrà inoltre l’evento “Natale in Valdilana – Christmas Party”, che prevede la consegna delle Costituzioni ai diciottenni e il tradizionale scambio di auguri con le associazioni del territorio. La serata sarà arricchita da un saggio di ginnastica e danza a cura di Bi Vertical e Arabesque, e si concluderà con un Dj set fino a chiusura di serata, un evento, questo, voluto e organizzato in collaborazione con il neonato gruppo delle politiche giovanili del Comune.

Momenti di grande suggestione verranno offerti dalla fiaccolata del 24 dicembre, che si chiuderà con il tradizionale falò. Per i più piccoli e le famiglie sono previsti appuntamenti dedicati, come l’arrivo di Babbo Natale a Valle Mosso, con spettacoli e laboratori, e i caratteristici mercatini di Natale a Soprana. A Trivero, il 2025 si saluterà all’insegna dello sport con la corsa podistica di San Silvestro mentre il nuovo anno si aprirà con un concerto omaggio a Lucio Dalla in Sala Biagi il 5 gennaio e con la tradizionale Befana dei Pompieri, in programma il 6 gennaio a Ponzone.

Dietro ogni evento c’è la volontà di valorizzare i legami tra le persone e di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. L'amministrazione comunale di Valdilana è stata regia di questo ricco programma, ma il vero motore rimangono le tante associazioni e i volontari che, con dedizione e creatività, hanno dato forma a un Natale autentico e condiviso. “Il Natale è un momento di comunità e di vicinanza, e siamo felici di poter offrire un programma che mette al centro le persone e il valore dello stare insieme – sottolinea l'assessore agli Eventi Marco Carravieri - Ringraziamo tutte le associazioni, le realtà del territorio e i volontari per il contributo prezioso e per l’impegno dimostrato. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questo mese di festa, tradizione e condivisione”.