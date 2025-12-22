Magia del Natale la sera della Vigilia

Alla vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre alle ore 23:00, la chiesa parrocchiale di Pollone sarà il palcoscenico di un magico concerto di canti natalizi, proposto dal Coro Burcina. Questo evento arricchirà la comunità locale, preparando i cuori dei fedeli alla Santa Messa della mezzanotte, con una selezione di brani che celebrano la nascita di Gesù.

Il Coro Burcina, originario di Biella ma profondamente legato a Pollone grazie al nome del suo parco, ha avuto il piacere di esibirsi nel paese in diverse occasioni, consolidando un legame duraturo. Cantare durante il periodo natalizio non è solo un momento di festa, ma un’esperienza che invita tutti a immergersi nella magica atmosfera del Natale.

Il programma del concerto prevede una varietà di brani, eseguiti sia in modalità a cappella che accompagnati dalla chitarra, per offrire un'esperienza sonora ricca e coinvolgente. Tra i brani che verranno presentati, spiccano alcuni classici amati in tutto il mondo, come "Adeste fideles", "Joy to the World", "Feliz Navidad" e "Bianco Natale".

Inoltre, questa serata speciale non rappresenta solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per tutti coloro che desiderano unirsi al Coro Burcina. I coristi, che nel 2026 festeggeranno il cinquantesimo anniversario della loro fondazione, invitano appassionati e nuovi talenti a prendere parte a questa bellissima avventura corale, promettendo che l’esperienza sarà arricchente e memorabile.

L’ingresso è libero e aperto a tutti, offrendo così l'opportunità di condividere insieme questa magica serata.