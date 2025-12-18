Po.in.tex: Martino Salussolia nuovo Presidente del Comitato di Gestione del cluster

Nei giorni scorsi si è svolta l’Assemblea Generale di Po.in.tex, il Polo di Innovazione Tessile gestito da Città Studi. Dopo i saluti iniziali di Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi, Paola Fontana, Project manager del cluster, ha moderato il meeting.

L’Assemblea, riservata agli associati, ha rappresentato un'importante opportunità per analizzare progetti conclusi, discutere tematiche cruciali e pianificare attivamente il futuro del cluster. Questo momento di confronto ha permesso ai membri di condividere risultati e strategie per affrontare le sfide del settore.

Al termine dell’incontro, Martino Salussolia, Production Manager dell'azienda di famiglia “Stamperia Alicese”, specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico sportivo, è stato eletto nuovo Presidente del Comitato di Gestione. Salussolia succede a Ettore Piacenza, Direttore Generale della divisione tessitura del Lanificio Fratelli Piacenza, che ha guidato il comitato con dedizione e visione negli ultimi quattro anni.

"In qualità di neo-presidente del Comitato di Gestione del Polo Innovazione Tessile, -dichiara Martino Salussolia - considero questa una giornata estremamente importante. È stato un momento fondamentale per riprendere il contatto diretto con gli associati dopo un anno di lavoro. Abbiamo presentato quanto fatto nel 2025, tra fiere e progetti finanziati che hanno portato benefici. Guardando al futuro, i nostri obiettivi per il 2026 sono ambiziosi. Puntiamo molto sulla trasversalità: vogliamo attrarre progetti da settori diversi dal tessile, potenziando ulteriormente un percorso di collaborazione con gli altri poli di innovazione piemontesi. Parallelamente, vogliamo rafforzare la dimensione europea: l’idea è di accompagnare i nostri associati a visitare altre realtà d'eccellenza in Spagna e Francia, creando occasioni costanti di scambio, ispirazione e progettazione comune. Colgo quindi l’occasione per invitare tutte le realtà che ancora non ci conoscono a contattarci: venire a scoprire i vantaggi di far parte di Po.in.tex è il primo passo per crescere insieme”.

Successivamente, si è tenuto il Textile Innovation Day, un evento aperto a tutti gli interessati. Il dibattito è iniziato con l'intervento di Céline Quester, rappresentante della Auvergne-Rhône-Alpes Region, che ha presentato il progetto ASTER, incentrato su strategie circolari per l’equipaggiamento outdoor, sottolineando come pratiche sostenibili possano trasformare il mercato.

A seguire, Jason Pridmore dell'Erasmus University Rotterdam ha discusso del progetto SEISMEC, esplorando come l'Intelligenza Artificiale possa migliorare l’umanocentricità nelle dinamiche aziendali e proponendo una visione innovativa per il futuro dell’industria tessile.

Durante la mattinata, sono intervenuti anche Leonardo Marchetti di Next Technology Tecnotessile e Paola Fontana, che hanno presentato i progetti REGIOGREENTEX e CIRCULA-TEX, mirati a fornire strumenti e conoscenze per incrementare la circolarità nelle aziende tessili. Tra le tematiche presentate, un particolare interesse è stato suscitato dagli “indici di riciclabilità” dei tessili e dai report messi a disposizione delle imprese. Ada Ferri del Politecnico di Torino ha illustrato un progetto innovativo dedicato alla ricerca applicata al tessile sportivo, mentre Giovanni Amateis, della Regione Piemonte, ha fornito un’interessante panoramica sui prossimi bandi dedicati alla Ricerca e Innovazione, evidenziando le opportunità di finanziamento disponibili per le aziende.

Il pomeriggio è stato dedicato a una sessione di co-progettazione in collaborazione con Piemonte Innova che ha offerto alle aziende l'opportunità di scambiare idee e best practices. Questo incontro, parte del progetto ALIX - AI Learning Innovation Experience, ha enfatizzato l'importanza dei dati e delle soluzioni di Intelligenza Artificiale nel plasmare le PMI del futuro.

La giornata si è rivelata un passo significativo verso un futuro caratterizzato da innovazione e sostenibilità nel settore tessile, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle aziende coinvolte e promuovere un ecosistema collaborativo e all’avanguardia. Le presentazioni degli interventi saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito www.pointex.eu