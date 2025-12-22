Tollegno, “brindisi degli auguri” allo spazio 0-100

Il Comune di Tollegno e l’Associazione Spazio 0-100 invitano la cittadinanza a un momento di incontro e convivialità in occasione delle festività natalizie.
Martedì 23 dicembre, a partire dalle ore 17, nei locali dello Spazio 0-100, in via Garibaldi 70, si terrà il “Brindisi degli Auguri”, un appuntamento aperto alla comunità per scambiarsi gli auguri di fine anno.
L’iniziativa vuole essere un’occasione semplice ma significativa per ritrovarsi, condividere un momento di festa e rafforzare il senso di comunità, valorizzando al contempo uno spazio che rappresenta un punto di riferimento per la vita sociale e culturale del paese.