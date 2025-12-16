Giornata di auguri a Valle San Nicolao con panettonata aspettando Natale

A Valle San Nicolao andrà in scena un momento di festa e condivisione in occasione del Natale e dell'arrivo del nuovo anno. L'appuntamento, realizzato dalle associazioni del paese, assieme al Comune, avrà luogo alle 16 di sabato 20 dicembre all'interno della palestra comunale.

“Ritroviamoci tutti insieme per scambiarci sorrisi, auguri, un caldo brindisi e tante cose buone – spiegano – Festeggiamo anche la nostra comunità con una grande panettonata. L'offerta è libera e sarà devoluta al Gruppo di Volontariato. Inoltre, il servizio di trasporto su richiesta è gratuito per chi non riuscisse a venire in autonomia. Per informazioni: 348.1460663”.