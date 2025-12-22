Mostra fotografica Magnum America: al Forte di Bard una storia per immagini

Che cos’è davvero l’America?

È questa la domanda che accompagna il visitatore lungo il percorso della mostra Magnum America. The United States, in programma al Forte di Bard dall’8 dicembre 2025 all’8 marzo 2026. Un interrogativo aperto, complesso, che trova risposta – o forse nuove domande – nelle immagini tratte dagli archivi della leggendaria Agenzia Magnum Photos.

Organizzata in capitoli decennali, dagli anni Quaranta fino ai giorni nostri, l’esposizione ripercorre oltre ottant’anni di storia americana attraverso lo sguardo di alcuni tra i più grandi fotografi del Novecento e contemporanei. La mostra, promossa dal Forte di Bard in collaborazione con Magnum Photos, si inserisce nel solco di una partnership consolidata dedicata alla fotografia storica e di costume, e si basa sull’omonima pubblicazione Magnum America, edita da Thames & Hudson nel 2024.

Fin dalla sua fondazione nel 1947, Magnum Photos ha intrecciato il proprio percorso con quello degli Stati Uniti, raccontandone ideali, contraddizioni e profonde trasformazioni. Per molti dei fotografi europei fondatori dell’agenzia, l’America rappresentava una nuova frontiera: un luogo di sperimentazione visiva e narrativa. Robert Capa ne ha colto il glamour hollywoodiano e l’ottimismo del dopoguerra, mentre Henri Cartier-Bresson, con il suo sguardo lucido e distaccato, ha osservato i rituali quotidiani e i ritmi della società americana quasi come un antropologo.

Con il tempo, alle voci europee si sono affiancate quelle dei fotografi americani di Magnum, come Eve Arnold, Elliott Erwitt e Bruce Davidson, capaci di raccontare il Paese dall’interno. Le loro immagini documentano le grandi battaglie per i diritti civili, le proteste contro la Guerra del Vietnam, ma anche la vita intima e ordinaria delle piccole città e delle grandi metropoli, restituendo un ritratto autentico e sfaccettato della società statunitense.

Nel corso dei decenni, l’obiettivo di Magnum ha seguito i trionfi e i traumi dell’America: dal V-Day alla Marcia su Washington, da Woodstock all’11 settembre, dalle campagne presidenziali agli eventi sportivi, fino ai disastri naturali e alle ferite ancora aperte della disuguaglianza razziale ed economica. Ne emerge un mosaico visivo potente, talvolta celebrativo, talvolta critico, ma sempre profondamente umano.

Magnum America non offre risposte definitive. Piuttosto, invita a osservare, riflettere e interrogarsi sul passato, sul presente e sul futuro degli Stati Uniti. Un racconto per immagini che continua a evolversi, proprio come l’idea stessa di America.

Quando

8/12/2025 - 8/3/2026

Tariffe

Intero:15,00€

Ridotto(19-25anni e over 65anni):12,00€

Gratuito:

- 0-18anni

- membershoo card Forte di bard

- possessori abbonamento Musei Piemonte Valle d'Aosta e possessori abbonamento musei Lombardia Valle d'Aosta

Acquisra Biglieti Online: la tariffa d'ingresso include altri due spazi espositivi a scelta.

Orari:

martedi-venedi 10,00-18,00

sabato, domenica e festivi 10,00-19,00

Lunedi chiuso

Da 26/12/2025 a 6/1/2026 aperto tutti i giorni

Forte di bard

Tel. 0125-833811

Tel. 0125-809811

Fax. 0125-833830

info@fortedibard.it

Contattaci 0125-833818

Facebook

Instagram