A Biella il conto alla rovescia per il 2026 si fa in piazza Cisterna VIDEO

Sarà Piazza Cisterna a fare da cornice al capodanno 2026 della Città di Biella tornando nella location che, per due anni, aveva consentito al pubblico biellese di salutare, insieme, l’arrivo del nuovo anno.

L'appuntamento è per il 31 dicembre al Piazzo dalle 21: "Ritorna il Capodanno della Città di Biella per finire nel migliore dei modi il 2025 e iniziare, nel migliore dei modi il 2026", questo l'invito dell'assessore alle Politiche Giovanili Edoardo Maiolatesi.

A curare la direzione artistica della manifestazione sarà Night-Life.it. L’ingresso è totalmente gratuito fino al raggiungimento della capienza imposta dalle normative di sicurezza e un bus navetta, sempre gratuito, porterà chi vorrà raggiungere il Piazzo fino al parcheggio del Bellone dove, attraverso gli ascensori, si potrà arrivare comodamente nelle immediate vicinanze del varco sud.



Anche in caso di maltempo è stato pensato un piano alternativo che prevede lo spostamento dell’evento al Forum.