Biella, Presepe meccanico di Fratel Amilcare: riapre al pubblico l'8 dicembre FOTO

Il Presepe meccanico di Fratel Amilcare, uno dei più amati simboli del Natale biellese, riapre al pubblico dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 presso l’Istituto Belletti Bona di Biella, in via Belletti Bona 20. Una tradizione che affonda le sue radici nel 1938 e che continua a emozionare migliaia di visitatori grazie alla creatività e all’ingegno di Fratel Amilcare – al secolo Pietro Repetto.

Il presepe nacque quando Fratel Amilcare, allora insegnante, iniziò a costruire statuine, meccanismi e scenografie in grado di dar vita a un racconto in movimento. Col tempo perfezionò sistemi d’avanguardia, come il passaggio dal giorno alla notte, l’apparizione degli angeli, la caduta della neve e il naturale movimento dei personaggi, ancora oggi riconoscibili nel ciclo di circa sei minuti che caratterizza l’esposizione .

Trasferito stabilmente a Biella nel 1965, l’opera venne ampliata di anno in anno fino a diventare una tradizione cittadina attesa e partecipata. Dal 2001 è conservato ed esposto in forma permanente all’Istituto Belletti Bona .

L’edizione 2025 viene resa possibile dall’impegno dell’associazione In viaggio con Gabri, in collaborazione con l’Istituto Belletti Bona e Anteo Impresa Sociale. Il Presepe riceve inoltre il patrocinio del Comune di Biella, inserito nel calendario degli eventi “Natale nel cuore di Biella”, con il contributo di BNI Biella.

Durante il 2025 sono stati eseguiti numerosi interventi indispensabili per la conservazione del presepe, che conta ancora molti meccanismi originali. Tra questi:

- sostituzione di motorini e dell’ingranaggio che muove le barchette;

- revisione e nuovo cablaggio del quadro elettrico con cavi certificati;

- riparazione e pulizia di statuine ed elementi scenografici;

- sostituzione di muschio e sabbia;

- pulizia della teca e della figura di Zigrillo, che accoglie i visitatori.

Tutte le spese sono state coperte con le offerte raccolte durante la precedente stagione di apertura, segno dell’affetto del pubblico .

Quest’anno il presepe si arricchisce dell’autentica statuina dello zampognaro, creata da Fratel Amilcare e ora aggiunta alla scena, un invito ai visitatori a scoprirla tra le ambientazioni tradizionali.

Il Presepe meccanico sarà visitabile dall’8 dicembre al 6 gennaio con i seguenti orari:

8 dicembre: 15:00 – 19:00

Venerdì: 16:00 – 18:00

Sabato: 16:00 – 19:00

Domenica: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 19:00

Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania: 16:00 – 19:00

L’ingresso è libero, con accesso contingentato a un massimo di 20 persone alla volta.

Per prenotazioni di gruppi e scolaresche: presepe.amilcare@gmail.com .