Ospedale, ascensori in manutenzione da mesi: “Così è difficile accedere ai reparti”

"Abbiamo letto recentemente e con piacere che il nostro Ospedale, per nostra fortuna, ha molti reparti degni di merito. Mi permetto, con questa mia, di fare presente che ci sono però molte difficoltà per accedervi.

Per farla breve gli ascensori, spesso e volentieri, sono fuori servizio.

Quasi quotidianamente mi reco in ospedale o come accompagnatore o visitatore e posso assicurare che alcuni ascensori sono in manutenzione da mesi – vedi per accedere alla Radiologia e ai Prericoveri.

Stessa sorte per andare in altri reparti e allora o si cambia il varco di accesso o si devono usare i monta lettighe riservati al personale.

Questo disservizio durerà ancora per molto?"