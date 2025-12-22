Valdengo, anziana trovata senza vita in casa

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 dicembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Valdengo su richiesta dei Carabinieri per un intervento di soccorso in un’abitazione di via Broazzo. L’allarme è scattato dopo che una donna anziana non rispondeva al telefono.

A dare l’avviso alle forze dell’ordine è stato il nipote della donna, preoccupato per il prolungato silenzio della parente e impossibilitato a mettersi in contatto con lei. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per accedere all’abitazione.

Una volta entrati nell’alloggio, i soccorritori hanno rinvenuto l’anziana priva di vita. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sono in corso gli accertamenti di rito da parte delle autorità competenti.