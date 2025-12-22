A Pollone gli auguri in piazza di buone feste della Pro Loco FOTO

In una suggestiva, elegante e natalizia Piazza Delleani a Pollone, si è svolta la tradizionale serata degli auguri organizzata dalla Pro Loco.

Programma ricco, con la partecipazione dei cori della scuola primaria e della scuola secondaria di Pollone che hanno animato la serata. Oltre all‘amministrazione comunale, presenti le insegnanti e la Preside Teresa Barresi dell’Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore. Alla serata ha partecipato anche la referente regionale per l’inclusione Marta Paganin.

A fare gli onori di casa il Presidente della Pro Loco, Adriano Giaretta e il Sindaco Paolo Tha. Nel suo discorso il primo cittadino ha voluto porre l’accento sul crescente senso di comunità e sul lavoro svolto dai volontari: un connubio che anche questa volta è risultato un successo.

Come da tradizione, Babbo Natale ha incontrato i bimbi regalando dolcetti, sorrisi e abbracci. Quest’anno però tra la gente si aggirava un disturbatore d’eccezione! È comparso infatti il Grinch che non ha risparmiato nessuno con i suoi dispetti.

L’ottimo punto di ristoro della Pro Loco ha poi stuzzicato il palato degli astanti.

Il successo di pubblico ha premiato gli sforzi degli organizzatori che si ritengono soddisfatti e ripagati del tanto lavoro!

Le iniziative non finiscono qui: tanti sono gli appuntamenti in vista del Natale.