Gli allievi delle elementari di Castelletto Cervo architetti di “Un Viaggio di Natale” FOTO

Martedì 16 dicembre i bambini della Scuola Primaria di Castelletto Cervo sono stati gli impeccabili architetti di “Un Viaggio di Natale”. Con una padronanza del palco sorprendente, hanno guidato il pubblico tra le tradizioni del mondo, dall'Inghilterra alla Cina, fino alla Lapponia e allo spazio, dimostrando che il Natale emoziona solo se animato da pace e amore. La magia si è completata con l'arrivo dei bambini dell’Infanzia che si sono uniti ai compagni della Primaria per un gran finale travolgente sulle note del "Samba di Natale", unendo tutti in un abbraccio di gioia.

Alla festa hanno partecipato con entusiasmo gli Alpini e tutte le associazioni locali. Tra gli ospiti, è arrivata la visita inaspettata dell’Arcivescovo di Vercelli, Monsignore Marco Arnolfo, che si è complimentato con i piccoli artisti che hanno detto delle grandi verità:" il Natale è ovunque regnino amore, pace e fratellanza».

In chiusura, il Sindaco Giletti e l’Assessore Soffia hanno espresso grande orgoglio per la scuola di Castelletto Cervo, definendola una realtà accogliente e inclusiva, dove nessun bambino viene mai lasciato indietro. A dare forza a queste parole è stata la testimonianza dei ragazzi che oggi frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado, tornati per confermare quanto questo percorso scolastico sia stato valido e fondamentale per la loro crescita.

La festa si è conclusa con l'arrivo di Babbo Natale e la distribuzione dei doni ai bambini.