Camandona sempre di più a misura di famiglie, ecco i mercatini di Natale: è la 1° edizione

Per diventare un paese a misura di famiglie occorrono anche delle iniziative e degli appuntamenti in grado di unire a festa l'intera comunità attraendo sempre più visitatori. Da qui è nata la scelta dell'amministrazione comunale di Camandona di dar vita alla prima edizione dei mercatini di Natale, di scena dalle 10.30 alle 17 di domenica 14 dicembre.

“Sarà una giornata ricca di emozioni inserita nel contesto natalizio – sottolinea il sindaco Giulia Botta – Avrà luogo una vera e propria cerimonia degli auguri nella piazza di frazione Falletti assieme ai mercatini. Per tale ricorrenza il Comune non sarà sola: si registra, infatti, il sostegno di alcune importanti associazioni, come il Fondo Edo Tempia, con le volontarie di Superiamo, il Kiwanis Club di Biella, la Banca del Giocattolo, dove sarà possibile portare dei giocattoli da donare a chi ne ha bisogno, oltre alla Fondazione Maria Bonino, con un estratto della mostra, assieme a Eduterra APS”.

Il clou degli appuntamenti sarà nel pomeriggio, a partire dalle 14, con le attività di intrattenimento per i più piccoli: tra queste figura, ad esempio, la lettura teatrale animata, unita allo spettacolo cinofilo a tema natalizio senza dimenticare le leccornie preparate dalla Pro Loco di Camandona (vin brulé, cioccolata calda e panettone). Un ricco programma di eventi in grado di conquistare i gusti di tutta la famiglia e lasciare un buon ricordo da tramandare. In caso di maltempo i mercatini saranno annullati ma si svolgerà ugualmente alle 14 la lettura teatrale nella sede della Pro Loco.