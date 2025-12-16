A Cossato il concerto “Armonie di Natale”

Il Natale è alle porte e, come di consueto, il Coro Noi Cantando ha il piacere di porgere gli auguri ai cossatesi e a tutti coloro che con affetto seguono il gruppo, con il concerto “Armonie di Natale”, con la direzione di Andrea Cracco, recentemente subentrato a Monica Magonara che lo affiancherà ancora per questa ultima rassegna del 2025.

L’evento avrà luogo sabato 20 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Cossato, come sempre messa a disposizione dal Parroco Don Fulvio Dettoma.

Ospite di quest’anno sarà il Coro La Campagnola di Mottalciata, diretto da Simone Capietto, che da ben 55 anni valorizza il patrimonio musicale tradizionale e che in più occasioni ha condiviso con i Noi Cantando l’evento natalizio; si ricorda in particolare la serata speciale del 2011 quando fu presentato il terzo CD del coro cossatese, interamente dedicato ai canti di Natale.