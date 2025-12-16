Domenica a Biella la commemorazione dell’Eccidio di Piazza San Cassiano

Domenica 21 dicembre a Biella è prevista la celebrazione della commemorazione dell’Eccidio di Piazza San Cassiano, e per l'occasione, il Comune di Biella ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità per consentire il regolare svolgimento della manifestazione.

Sarà per l'occasione istituito un divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli autorizzati, in piazza San Giovanni Bosco. Il provvedimento interesserà quattro posti auto nei pressi del monumento in ricordo dell’eccidio e sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 13 della giornata di domenica.