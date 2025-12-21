Appello per Olmo: aiutiamolo a tornare a casa

Una famiglia vive giorni di angoscia e speranza da quando Olmo, il loro amatissimo cane, è scomparso.

Olmo è scappato dalla recinzione del giardino di casa dalla recinzione in Regione Bazzera a Tollegno venerdì 19 dicembre, nella mattinata, e da allora non ha più fatto ritorno.

Olmo non è solo un cane: è parte integrante della famiglia, un compagno di vita insostituibile. È buono, intelligente, ma anche timido; abbaia agli sconosciuti per paura, non per aggressività. Proprio per questo potrebbe essersi nascosto o essersi allontanato spaventato.

I suoi familiari lo stanno cercando senza sosta, con il cuore a pezzi ma senza perdere la speranza. Ogni ora che passa rende questo appello ancora più urgente.

Chiunque lo abbia visto o abbia anche la più piccola informazione è pregato di contattare immediatamente il numero:

338 4804315

È prevista una ricompensa per chi aiuterà Olmo a tornare finalmente a casa.

Ogni segnalazione può fare la differenza. Anche una condivisione può essere fondamentale.

Grazie di cuore a chiunque deciderà di aiutare.