Fondo Edo Tempia, al palasport la festa di Natale del minibasket: c'è anche la raccolta di giocattoli

La generosità è l’ingrediente speciale della festa di Natale delle società sportive di basket della provincia: l’appuntamento è per sabato 20 al palasport di via Paietta a Biella e l’invito è aperto a giocatrici e giocatori dai 5 agli 11 anni, ovvero coloro che ancora praticano il minibasket, dove ancora non ci sono campionati e classifiche.

La Fip provinciale, la federazione della pallacanestro che organizza l’appuntamento, ha lanciato un appello a chi parteciperà: portare un giocattolo, nuovo o usato ma in buone condizioni: sarà consegnato al Fondo Edo Tempia che potrà utilizzarlo nel suo Progetto Bambini. Da più di dieci anni si chiama così il complesso di iniziative che sostengono i più piccoli e i loro familiari quando la comparsa di un tumore sconvolge la vita delle loro famiglie.

Si va dal sostegno psicologico, con le attività che aiutano a superare i momenti difficili, come arteterapia, yoga, musicoterapia, al sostegno materiale con l’aiuto per la scuola o per i compiti, con i trasporti o con l’intervento diretto anche sul fronte economico se la fragilità è più profonda. L’auspicio è che i doni siano tanti, in modo da sostenere non soltanto il Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia ma anche la Banca del giocattolo, la storica iniziativa solidale nata negli anni Cinquanta e riportata alla luce da qualche anno, che raccoglie regali ogni Natale per distribuirli a chi non ha pacchetti da scartare sotto l’albero, ma anche ai reparti di pediatria degli ospedali, alle case rifugio o ai consorzi dei servizi sociali.

La festa inizia alle 15 e prevede almeno due ore di giochi e sport in allegria, seguiti dal gruppo di lavoro della Fip formato dalla coordinatrice Claudia Magliola e dagli istruttori Alberto Vercellino e Jacopo Giudici. Al termine del pomeriggio di sport e generosità sarà distribuita la merenda.