Verrone, dal 1° gennaio 2026 cambia il servizio di tesoreria comunale

Il Comune di Verrone informa i cittadini che a partire dal 1° gennaio 2026 il Servizio di Tesoreria sarà gestito dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con IBAN IT29W0608510316000000020468, che subentra all’attuale tesoriere, Banca Sella S.p.A..
A partire da quella data, tutti gli utenti che necessitano di effettuare operazioni di tesoreria potranno rivolgersi direttamente alle filiali della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – Biverbanca.
Il Comune invita i cittadini a prendere nota del cambio, così da poter pianificare eventuali operazioni bancarie presso il nuovo istituto incaricato.